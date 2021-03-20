Hücumda Kartal farkı

Türkiye'de gözler Spor Toto Süper Lig'de yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik 90 dakikaya çevrildi. En yakın rakibi Galatasaray'a 2 puan fark atarak 63 puanla lider olan Kartal ile 58 puana sahip Kanarya arasındaki kritik mücadele şampiyonluğun kaderini derinden etkileyecek. Beşiktaş'ın ev sahibi olacağı mücadelenin kaderini ise golcüler belirleyecek. Derbi öncesi hücumda siyah-beyazlılar rakibine göre ağır basıyor.

GOLCÜLER SUSKUN

Siyah-beyazlıların santrforları Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun şimdiye kadar ligde 31 gole imza attı. Rakibi Fenerbahçe'de ise Samatta, Papiss Cisse ve Thiam'ın toplam gol sayıları sadece 14'te kaldı. Beşiktaş'ta Aboubakar 24 maçta 15, Larin 27 maçta 14 ve Cenk Tosun 1 maçta 2 gol attı. Kanarya'da ise Samatta 22 mücadelede 4, Cisse 21 maçta 4 ve Thiam da 24 maçta 6 kez ağları sarstı. Fenerbahçe'de Cisse ve Thiam ikilisi ise 9 maçtır gol atamıyor.



MÜTHİŞ İKİLİ İŞ BAŞINDA

Beşiktaş'ın hücumcuları Aboubakar ve Larin, performanslarıyla tek başlarına takımlarını zirveye taşıdı. Siyah-beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar ve Larin toplam 29 gole imza attı. Aboubakar, 15 golle zirveye yerleşirken, Larin ise 14 gol kaydetti. İki oyuncu yine 29 gol üreten Hataysporlu Boupendza ve Diouf ile birlikte ligde en skorer isimler oldular.



EROL BULUT'UN VALENCİA PLANI

Golcüleri Samatta, Cisse ve Thiam'ın formsuzluğu nedeniyle Beşiktaş maçı öncesi sıkıntı yaşayan F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut derbi planını hazırladı. Bulut'un sağ kanatta forma giyen Valencia'yı santrfor olarak Kartal'a karşı sahaya sürmesi bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 maçta 6 gol atıp, 1 asist yaptı.