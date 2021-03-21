Beşiktaş - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Beşiktaş sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Dev derbi öncesi herkesin merak ettiği bir konu da takımların nasıl bir 11'le sahaya çıkacağıydı. Derbide 11'ler belli oldu;
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Osayi, Valencia, Samatta.
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