  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Beşiktaş - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Beşiktaş sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmada hakem düdük çalacak. Haberimizden derbiyi takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

21.03.2021, 18:30

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Beşiktaş sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Dev derbi öncesi herkesin merak ettiği bir konu da takımların nasıl bir 11'le sahaya çıkacağıydı. Derbide 11'ler belli oldu;

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Osayi, Valencia, Samatta.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.