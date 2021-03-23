Fener’de Löw trafiği

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş deplasmanından 1 puanla ayrılan F.Bahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılırken sarı-lacivertli yönetimin listesinde yer aldığı öne sürülen Alman teknik adam Joachim Löw ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacak olan başarılı teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli idareciler İspanyol devi Real Madrid'in de devreye girmesiyle harekete geçmeye hazırlanıyor.

İSPANYOLCA DERS ALIYOR

Löw'ün İspanyolca dersleri aldığı ve kariyerindeki yeni durağın İspanya olabileceği aktarılırken Kanarya'nın elini çabuk tutup bu transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği gelen haberler arasında. Zidane ile yollarını ayırma ihtimali bulunan R.Madrid, 2014 Dünya Kupası sonrası Löw'ü takımın başına getirmek istemiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. F.Bahçe'nin ligin bitimini beklemeden tecrübeli hoca ile masaya oturması sürpriz sayılmayacak.



MAZİYİ ARIYOR

Bir dönem derbilerdeki üstünlüğü ile dikkat çeken F.Bahçe, bu sezon Beşiktaş ve G.Saray ile oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi ve 2 beraberlik 2 mağlubiyetle dikkat çekti. Kanarya son iki sezonda ise 8 derbiden sadece 1 galibiyet çıkarttı. Tek galibiyetini geçen sezon sahasında Beşiktş'a karşı 3-1'lik skorla elde eden sarılacivertliler bu süreçte 4 yenilgi ve 3 beraberlik alarak maziyi arıyor.



HERKES ALTAY'I KONUSTU

F.BAHÇE'NİN kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçındaki performansı ile göz doldurdu. Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçta kalesinde 1 gol gören Altay, bir çok tehlikeli pozisyona geçit vermedi. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan başarılı kaleci sosyal medyadan ise destek yağmuruna tutuldu. Altay, 6 kurtarış, 1 uzaklaştırma, 2 topu ayakla uzaklaştırma, 1 kazanılan hava topu, 37 topla buluşma, 21 pas ve 11 isabetli pas performansı gösterdi.



22 SENE SONRA F.BAHÇE YOLUNDA

1998-1999 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran Joachim Löw'ün, 22 sene sonra tekrar sarı-lacivertli kulübün kapısından içeri girip girmeyeceği merak konusu oldu. 2000- 2001 sezonunda da Adanaspor'da görev yapan 61 yaşındaki başarılı teknik adam 2006 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nda görev yapıyor.



"MODUMUZ BUDUR" MESAJI

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, derbi sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Rojin Haspolat, ve sarılacivertli ekibin beraberlik golünü kaydeden nişanlsı ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Modumuz budur" ifadelerini kullandı.