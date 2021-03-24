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'de Covid-19 şoku! 3 futbolcu daha...

Son dakika bilgisine göre 'de 3 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı! Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe, 3 oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Covid-19 şoku! 3 futbolcu daha...

24.03.2021, 09:49 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021, 10:02

Son dakika... Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından 21 kişilik kadroda yer almayan bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Yapılan son dakika açıklamasına göre Fenerbahçe'de vaka sayısı 4'e yükseldi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre pazartesi günü yapılan testlerin ardından 3 futbolcunun testi daha pozitif çıktı. Derbi öncesi 1, derbi sonrası ise 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalanmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımdaki vaka sayısı 4 oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır."

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