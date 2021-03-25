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F.Bahçe’den Muric hamlesi

Sarı-lacivertlilerin ’ya verdiği Kosovalı golcüyü yeniden istediği belirtildi

F.Bahçe’den Muric hamlesi

25.3.2021

SEZON başı Fenerbahçe'den Lazio'ya 18.5 milyon Eeuro'ya transfer olan Vedat Muric'in yeniden eski takımına döneceği öğrenildi. İtalyan ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Kosovalı futbolcunun macerasının kısa sürdüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için nabız yokladığı ifade edildi. Football Italia'nın haberine göre Samatta, Cisse ve Mame Thiam'ın forvette yeterli katkıyı sağlayamadığı için sarı-lacivertlilerin Muric'e yöneldiği yazıldı. Yıldız futbolcu Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol atabildi. Kosovalı futbolcu son olarak ligde oynanan Udinese maçında gösterdiği kötü performansla sosyal medyada taraftarın tepkisini çekmişti.

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