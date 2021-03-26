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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Beko’nun rakibi Olympiakos

F.Bahçe Beko’nun rakibi

F.Bahçe Beko’nun rakibi Olympiakos

26.3.2021

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 31. hafta maçında Olympiakos'a konuk oluyor. Bugün TSİ 22.00'de Pire Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertli takımda, sakatlığı bulunan Edgaras Ulanovas forma giyemeyecek. Fenerbahçe Beko, Yunan rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti.
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