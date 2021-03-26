Fener’de Bulut depremi

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sezonun geri kalan haftalarında sportif direktör Emre Belözoğlu teknik sorumlu olacak. Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi. Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "2020-2021 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten

Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmet-ler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kala-nında başarılar dili-yoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kuru-lumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direk-törümüz Emre Belö-zoğlu futbol takımımı-zın teknik sorumlusu olarak görev yapa-caktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sür-dürecek olan takı-mımıza başarılar diliyoruz."



SAMATTA DA VEDA EDİYOR

Fenerbahçe, sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta'yı gözden çıkardı. İstanbul temsilcisi sezon sonunda Tanzanyalı oyuncu Samatta'nın bonservisini Aston Villa'dan 6 milyon Euro'ya satın alacak. Ancak hemen ardından golcü oyuncuyu satışa çıkartacak. F.Bahçe'nin bu hamlesi üzerine 28 yaşındaki futbolcuya eski takımı Genk talip oldu. Fakat Genk'in, geçen sene Ocak ayında 10 milyon Euro'ya sattığı eski yıldızını ancak bu paralara satın almak istemediği de ortaya çıktı.