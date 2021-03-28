Fenerbahçe’de yoğun trafik

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından gelecek sezon planları başlarken sarı-lacivertliler menajerler vasıtasıyla öneri yağmuruna tutuluyor. Sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ile devam etme kararı alan Kanarya'da listenin ilk sıralarında Maurizio Sarri ve Joachim Löw isimlerinin olduğu bilinirken iki günde 20'ye yakın ismin tavsiye edildiği gelen haberler arasında.

VALVERDE DE LİSTEDE

River Plate'in hocası Marcelo Gallardo dışında son olarak Barcelona'yı çalıştıran Ernesto Valverde, Chelsea dönemi sona eren Frank Lampard ve 13 Aralık'ta Borussia Dortmund'tan ayrılan Lucien Favre de adaylar arasında yer alıyor. 63 yaşındaki Favre daha önce de sarı-lacivertli kulübün gündemine gelmişti. Kanarya'ya teklif edilen bir diğer isim ise Alman futbolunun efsanelerinden Jürgen Klinsmann. Hertha Berlin'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Klinsmann'ın da sarı-lacivertli kulübe imza atması da sürpriz sayılmayacak.