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Haberler Fenerbahçe Fener’de teknik karar

Fener’de teknik karar

F.Bahçe’de ’nun ardından Selçuk Şahin de sahaya indi. Teknik ekipte değişim olmadı.

Fener’de teknik karar

29.3.2021

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, sağlam bir ekip kurarak başarılı ve kalıcı olmak istiyor. Belözoğlu ile birlikte idari koordinatör Selçuk Şahin de sahaya inerken, Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel'in de görevlerine devam edeceği bildirildi. Analist Melikşah Sezgin, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın yanı sıra takımdan ayrılan Erol Bulut'tan özel izin alınan kaleci antrenörü Michael Kraft ekipte yer almaya devam edecek.

KARAPINAR ALTYAPIDA
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Tahir Karapınar, daha sonraki süreçte altyapıda görevlendirilmişti. Erol Bulut'un gidişi ile pro-lisansı bulunan ve ilk akla gelen isim olan Tahir Karapınar, altyapıdaki görevine devam edecek. Ekibe pro-lisans sahibi başka bir isim getirmeyi düşünen Emre Belözoğlu, kontrolü de bu şekilde tamamen elinde bulunduracak.

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