Hayalim büyük

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılığı sonrası takımın başına geçen teknik sorumlu Emre Belözoğlu, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayallerinin büyük olduğunu açıklayan Belözoğlu, "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan birisi olmak istiyorum. İnandığım doğrulardan vazgeçmeden, yoluma devam edeceğim. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ülke futboluna büyük hizmet etmiş kişilerdir. Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Sezon sonuyla ilgili kafamda herhangi bir plan yok. 10 haftayı en şekilde tamamlayacağız. 10 hafta sonra planım Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek, ümit vermek, camiadaki 7 senedir süren sıkıntılı olan ortamı dağıtmak. Şuan için tek hayalim bu" dedi.

KARİYER PLANI YAPMADIM

Belözoğlu şöyle devam etti: "Skorlar bizi destekler ve oyunumuza da sahaya yansıtırsak, hedefe ulaşırız. Ben kendi kariyer planlamamı yapmadım ama bana verilen görev için elimden geleni yapacağım. Bundan da pişman olmayacağım. Elimden geleni Fenerbahçe'nin menfaatleri için ortaya koyacağım."



PEROTTİ SEVİNCİ

Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım ile son maçına 29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan ve sakatlanan Arjantinli futbolcu, bireysel olarak koşu çalışmalarına başladı. 4 aydır sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Perotti, bu sezon İstanbul ekibinde sadece 4 maça çıkabilmişti. Perotti, çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.



GÜNDEMDE İSVİÇRELİ TEKNİK ADAM FAVRE VAR



Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, yurt dışından ve ligi tanıyan bir teknik adamla anlaşacaklarını açıklamasının ardından gündeme 2 isim girdi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştıran İsviçreli Lucien Favre ile ilgilendiği oraya çıktı. Yönetimin, 63 yaşındaki tecrübeli teknik adamla bir görüşme yaptığı belirtildi. Bu arada Erzurumspor'la anlaşan ancak 5 gün sonra da takımdan ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye geleceği haberlerine cevap veren Emre Belözoğlu, "Şu anda kendisiyle hiçbir görüşmemiz olmamıştır. Erzurumspor'dan ayrılmasının nedeni bizimle alakalı değil" şeklinde konuştu.