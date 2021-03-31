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Fenerbahçe’ye servet

Ozan Tufan’ı isteyen Avrupa’nın 5 ünlü kulübü, kesenin ağzını açtı. Milli futbolcu için tam 197 milyon TL bonservis ücreti teklif edildi

Fenerbahçe’ye servet

31.3.2021

Fenerbahçe'nin Milli futbolcusu Ozan Tufan, oynadığı futbolla Avrupa takımlarının transfer listesine bir kez daha girdi. Yıldız futbolcuya İngiltere'den Everton, Crystal Palace ve Leicester City'in yanı sıra Almanya'dan Werder Bremen ve İspanya'dan Real Sociedad resmen talip oldu. Dünyaca ünlü 5 kulüp İstanbul ekibine 20 milyon Euro yani 197 milyon TL bonservis bedeli teklifinde bulundu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan Tufan için gelen teklifleri beklemeye aldı.

PALACE ÇOK ISRARCI
Sarı-lacivertliler, Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, Vedat Muric'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti. Ozan Tufan'ı uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Crystal Palace'ın transferde çok ısrarcı olduğu belirtildi. Ozan Tufan, bu sezon ligde oynadığı 27 maçta 5 gol kaydetti, 5 asist yaptı. Başkan Ali Koç'un teklifleri sezon sonunda değerlendireceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ardından bir sonraki durağının Avrupa'da bir takımda oynamak olduğunu açıklayan Ozan Tufan, "Hayalim İngiltere'de oynamak. Bunu başarmak için çok çalışıyorum. Fenerbahçe'ye geldiğimden bu yana kendimi çok geliştirdim" dedi.

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