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Haberler Fenerbahçe Kanarya’nın Labbadia planı

Kanarya’nın Labbadia planı

Fenerbahçe’de ’nun teknik ekibine dahil olan Erdinç Sözer’in takımı tanıdıktan sonra 55 yaşındaki Alman teknik adama teslim edeceği öğrenildi.

Kanarya’nın Labbadia planı

1.4.2021

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, teknik direktör konusunda büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. 2005 yılında Darmstadt'da teknik direktör Bruno Labbadia ile yola çıkan yardımcı antrenör Erdinç Sözer'in Emre Belözoğlu'nun teknik ekibine katılmasının ardından yeni bir plan da ortaya çıktı. Fürth, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Wolfsburg ve Hertha Berlin'de Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapan Erdinç Sezer'in gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği belirtilen Labbadia'ya takımı tanıtacağı belirtildi.

SÖZER DE DEVAM EDECEK
YENİ sezonda takımı Labbadia'ya teslim etmeye hazırlanan F.Bahçe'de Erdinç Sözer'in de ikinci teknik adam olarak göreve devam edeceği öğrenildi.

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