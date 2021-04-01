Kanarya’nın Labbadia planı

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, teknik direktör konusunda büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. 2005 yılında Darmstadt'da teknik direktör Bruno Labbadia ile yola çıkan yardımcı antrenör Erdinç Sözer'in Emre Belözoğlu'nun teknik ekibine katılmasının ardından yeni bir plan da ortaya çıktı. Fürth, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Wolfsburg ve Hertha Berlin'de Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapan Erdinç Sezer'in gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği belirtilen Labbadia'ya takımı tanıtacağı belirtildi.

SÖZER DE DEVAM EDECEK

YENİ sezonda takımı Labbadia'ya teslim etmeye hazırlanan F.Bahçe'de Erdinç Sözer'in de ikinci teknik adam olarak göreve devam edeceği öğrenildi.