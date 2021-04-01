Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Fenerbahçe için hapis yattım. Başkanlığı bıraktığımdan beri hiç konuşmadım. Konuşmayı düşünmüyordum da. Bugün artık konuşmam gerekiyor. Galatasaray Kulübü bir adet haline getirdi. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açtılar.

BUGÜN ARTIK KONUŞMAM GEREKİYOR



Başkanlığı bıraktığımdan beri hiç konuşmadım. Konuşmayı düşünmüyordum da. Bugün artık konuşmam gerekiyor. Galatasaray Kulübü bir adet haline getirdi. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açtılar.

2014'te, TFF'ye başvurmadık, müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu 2014'te de söylüyorum. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Hazırlık yaptım.

KİMSEYE DE ŞEREFSİZLİK YAPMADIM

Hiçbir olaya karışmadım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Galatasaray şike yaptı dedim. Mahkemeye verdiler. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok.

Mustafa Cengiz'in söylediği gibi ben hiçbir olaya karışmadım. Allaha şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım.

GALATASARAY'IN ŞİKE YAPTIĞI TESCİLLENDİ

Galatasaray 'şike yaptı' dedim, beni mahkemeye verdiler. Mahkeme beraat kararı verdi, Galatasaray'ın şike yaptığı tescillendi. Ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış.

Fenerbahçelilere bir ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler aşılır, idare edenler bu kulübe layık akıllı strateji uygulasın.