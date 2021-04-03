Coulibaly atağı

GALATASARAY yönetimi, yeni sezonun transfer çalışmalarına erken başladı. Öncelikle orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, bonservisi Sheffield United'da bulunan ve şu anda Belçika ekibi Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly'a talip oldu. İtalyan devi Milan'ın da gündeminde olan Malili oyuncunun transferi için Galatasaray, İngiliz ekibinin yöneticileriyle görüşmelere başladı.

22 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

ADI daha önce de Galatasaray ile anılan İsmaila Coulibaly, sezon başında Belçika ekibi Sarpsborg'dan Sheffield United'a transfer olmuş ve İngiliz ekibi bu transfer için toplamda 2 milyon Euro ödemişti. Ancak İngiliz ekibi vize problemleri nedeniyle oyuncuyu Belçika temsilcisi, Beerschot'a 3 yıllığına kiraladı. Oyuncunun kiralık sözleşmesiyle S.United'daki sözleşmesi 2023 yazında bitecek. İsmaila Coulibaly, Belçika'da çıktığı 22 lig maçında 5 gol attı.



ASLAN, HATAY VİRAJINDA

GALATASARAY, bugün Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte kart cezalıları Yedlin, Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. PFDK'dan 2 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala da sahadaki yerini alamayacak.