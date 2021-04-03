Fener’e genç yıldız

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezonun hazırlıklarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Öncelikle Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, İtalyan devi Milan'da forma giyen 21 yaşındaki Petter Hauge'yi kiralık olarak almak için atağa kalktı. Valencia, Sinan, Ferdi, Perotti ve takıma devre arası katılan Osayi'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertli İstanbul ekibinde aynı zamanda iki kanatta oynayabilen Norveçli Hauge için girişimler son günlerde hızlandı.

27 MAÇTA 7 GOL ATTI

Genç yıldız ünlü İtalyan ekibi Milan'da bu sezon toplamda 27 karşılaşmada görev alırken 7 gol attı. 3 de asist üretme başarısı gösterdi. Erol Bulut'un takımdan ayrılışının ardından Teknik sorumlu olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu'nun Petter Hauge hakkında olumlu bilgi aldığı ve takıma kazandırılmasını istediği ifade edildi. Milan, Hauge'yi sezon başında Bodo Glimt'ten 5 milyon Euro'luk bir bedelle transfer etmişti.