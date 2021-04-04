Bulut’un sözleri Fener’i sarstı

Fenerbahçe'nin milli arada yollarını ayırdığı teknik direktör Erol Bulut'un yakın çevresine söylediği iddia edilen sözler, sarı-lacivertli camianın gündemine bomba gibi düştü. Şampiyonluk şanslarının devam ederken ayrılma kararını erken bulduğunu belirten Bulut'un "Puan ortalamalarına bakıldığında son 4 yılın en iyi grafiğini elde etmişiz. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin isteği doğrultusunda oldu. Onun dışında zaten belli bir liste bulunuyordu ve ona göre transferler yapıldı" sözleri dikkat çekti. 46 yaşındaki teknik adam kulüpten kavgalı ayrılmadığını kaydetse de bu sözler karara içerlediği şeklinde yorumlandı. Bulut'un bu sözleri dün çok konuşulurken özellikle transferlerle olan bölüm ile ilgili yönetimden bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Bilindiği üzere liglerin araya girmesi ile birlikte yönetim Erol Bulut ile yollarını ayırmış ve kalan süreç için takımı Emre Belözoğlu'na teslim etmişti.

B PLANI MUSTAFİ

F.BAHÇE'DE yeni sezon hazırlıkları başladı. Stoperi Szalai'nin Leicester City'nin radarında olması, Lemos'u da Las Palmas'ın istemesi üzerine savunma konusunda planlar yapmaya başlayan Kanarya'nın ayrılık ihtimallerine karşılık takıma uyacak stoperleri takibe aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Szalai'nin yerine Schalke 04'ten Shkodran Mustafi'yi düşündüğü iddia edildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.