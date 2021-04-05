Fener mi Horoz mu?

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ve alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta F.Bahçe ile Ege ekibi Denizlispor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış müsabakası 19.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

DENİZLİ SON SIRADA

Denizlispor Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşilsiyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi. Dış sahada 7 maçtır kazanamayan ve son 4 deplasman maçında gol atamayan yeşil-siyahlı ekip, dış sahada Ankaragücü ile deplasmanda en az puan toplayan ekip konumunda.



İKİ TAKIMIN DA DERDİ EKSİKLER

F.Bahçe ve Denizlispor'daki eksikler göze çarpıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mesut, Perotti ve Sadık Çiftpı-nar, yarın takımdaki yerlerini alama-yacak. Ayrıca iki futbolcu da rahat-sızları nedeniyle görev yapamayacak. Horoz'da ise Recep dışında takımdan ayrı-lan kaleci Pantilimon, sakatlık-ları süren Ayman Mohamed ve Özgür Çek ile cezalı Özer Özde-mir bugün forma giyemeyecek



BELÖZOĞLU'NUN İLK MÜCADELESİ

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, bugün sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu görevine getirilmişti.