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Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika: Başkanı ’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Başkanı ’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 'den yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıktı
DHA

06.04.2021, 10:13

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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