Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi...Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.