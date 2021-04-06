Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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