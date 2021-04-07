F.Bahçe harekatı

Süper Lig'de oynadığı son maçta evinde Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında "ben de varım" diyen Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarılacivertliler, gündemine dünyaca ünlü 3 golcüyü aldı. İstanbul temsilcisi, Roma forması giyen Bosnalı Edin Dzeko ile görüşmelere başladı.

KANARYA'DA İSİM ÇOK

F.Bahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun ardından Porto'da forma giyen Moussa Marega ile de pazarlık masasına oturacak. 29 yaşındaki forvet Marega, kulübüyle yeni sözleşme için görüşmüş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Fenerbahçe bu 2 yıldızı da alamazsa Michy Batshuayi için Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın kapısını çalacak.



ÜÇ OYUNCUYA KANCA

FENERBAHÇE'NİN üç futbolcusuna teklifler geliyor. Sarı-lacivertlilerin Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için Ukrayna ekibi, genç oyuncunun bonservisini almak için 8 milyon Euro önerdi. Üç kez ayın futbolcusu seçilen Allahyar Sayyadmanesh, bu sezon çıktığı 17 maçta beş gol attı, iki asist yaptı. İngiliz ekibi Liverpool Ozan Tufan'ı isterken yönetim de 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Avrupa ekiplerinin radarına giren Szalai'yi de Premier Lig ekiplerinden Leicester City istedi. Fenerbahçe bu transfer için de 25 milyon Euro ücret belirledi.



KOÇ VİRÜSE YAKALANDI

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un yeni tip korona virüs (Kovid- 19) testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.



SAMATTA ATTI KANARYA COŞTU

Denizlispor'u yenen Fenerbahçe, iç sahada 65 gün sonra galibiyet elde ederek moral buldu. Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta bul- 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, böylece sahasında 4 maç sonra 3 puanın sahibi oldu. F.Bahçe'nin galibiyet golünü atan Tanzanyalı milli futbolcu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla 70 gün sonra fileleri havalandırdı. Samatta, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda gol sayısını 6'ya çıkardı.