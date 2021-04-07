Horoz ateşe düştü

Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor, rakiplerinin kazandığı haftada ağır yara aldı. Düşme potasından çıkmaya çalışan yeşil-siyahlı ekip, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün kazandığı, Hes Kablo Kayserispor'un puan aldığı haftada aldığı mağlubiyetle son 10 maça kurtuluş barajının 7 puan gerisinde girdi. Son 3 maçtır kazanamayan, deplasmanda ise 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Denizlispor, 30 maçta hanesine yalnız 25 puan yazdırıp dibe demir atarken kurtuluş umutlarını da azalttı. Yeşil-siyahlı takım, 2021 senesinde deplasmanda gülmedi. Horoz 15 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı, 36 puan kaybetti.

SEBAHATTİN ALP