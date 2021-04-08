Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip ise ligde 11 haftalık 3 puan hasretini dindirmeyi amaçlıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalıyor.



YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.