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Haberler Fenerbahçe Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

- Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'a konuk oluyor. En son çıktığı karşılaşmasını kazanan sarı lacivertliler, bu maçtan da 3 puanla ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibini mağlup edip küme düşme potasından çıkmayı amaçlıyor.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

08.04.2021, 19:05

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip ise ligde 11 haftalık 3 puan hasretini dindirmeyi amaçlıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalıyor.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.

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