Kanarya’ya Malatya çelmesi

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yenişemedi ve ağır yara aldı: 1-1. 5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül'ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 17'de Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 33'te ceza sahası dışından Mallan'ın sert şutu az farkla auta gitti. 35'te Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi. Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 57'de Valencia'nın ceza sahası yakınında verdiği pasında topu alan Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertaç'ın çeldiği top direğe de çarparak kornere gitti.



DİREKLERİ GEÇEMEDİ

59'da ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gustavo'nun sert şutu az farkla auta çıktı. 89'da Mert Hakan'ın altıpas noktasına çevirdiği topla buluşan Valencia'nın şutu üst direğe çarparak auta çıktı. 90+3. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Valencia'nın içeriye çevirdiği topa Pelkas vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Fenerbahçe ağır yara aldı.



OZAN TUFAN KORKUTTU

SÜPER Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Ozan Tufan korkuttu. Milli futbolcu, hakemin 45 dakikanın son düdüğünü çalmasının ardından kendisini bir anda yere bıraktı. Omzundan problem yaşayan Ozan Tufan'a sağlık ekibi hemen müdahale etti. Omzuna buz tedavisi uygulanan ve sağlık ekibiyle birlikte soyunma odasına giren milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle çektiği acı kameralara yansıdı. Devre arasında tedavisi uygulanan Ozan ikinci yarıda da sahada kalmaya devam etti.



BELÖZOĞLU KADROYU DEĞİŞTİRDİ

FENERBAHÇE'NİN çiçeği burnundaki teknik direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Yukatel Denizlispor maçına göre kadroda iki değişiklik yaparak takımını Malatyaspor önünde sahaya sürdü. Genç çalıştırıcı, Denizli maçında forma verdiği Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş'ün yerlerine İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de oynattı.



FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

FENERBAHÇE, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynamadı. Kovid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.



MALATYA'DAN KÖTÜ SERİ

YENİ Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe ile de berabere kalarak kötü serisini sürdürdü. Geçen sene alt lige düşen ancak TFF'nin düşürmeyi bir sene kaldırması sonucu lige tutunan ancak bu sezonda Hatayspor'u 2-1 yenen Malatya ekibi bu maçtan sonraki 12 karşılaşmada 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı ve 3 puanı unuttu.



ABDULİRFAN BUZ'DAN ROTASYON

YENİ Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısına kadrosunda 2 değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli hoca mağlup oldukları Başakşehir maçında oynattığı Abdulsamed Damlu ve Ahmed Ildız'ın yerlerine Ertaç Özbir ile Stevie Mallan'a bu zor karşılaşmada forma verdi.