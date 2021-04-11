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Haberler Fenerbahçe 11 oyuncu yolcu

11 oyuncu yolcu

11 oyuncu yolcu

11.4.2021

Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kalırken, başkan Ali Koç'un sezon sonunda takımda geniş bir operasyon yapacağı öğrenildi. 3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Koç'un yeni sezonda yeni bir takım kuracağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Harun Tekin, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Filip Novak, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa ile yollar ayrılacak.

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