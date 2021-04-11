11 oyuncu yolcu

Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kalırken, başkan Ali Koç'un sezon sonunda takımda geniş bir operasyon yapacağı öğrenildi. 3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Koç'un yeni sezonda yeni bir takım kuracağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Harun Tekin, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Filip Novak, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa ile yollar ayrılacak.