Yeniden Mina

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları da sürüyor. Defans hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, daha önce bir çok gündemine aldığı ancak transferini gerçekleştiremediği Yerry Mina'ya bir kez daha talip oldu. F.Bahçe'nin 2018'den bu yana İngiliz temsilcisi Everton'da forma giyen ve 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldızı kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.



2 MİLYON EURO VERDİ

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Yerry Mina, 2018-2019 sezonu öncesinde İspanyol devi Barcelona'dan Everton'a 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İngiliz ekibinde başarılı sezon geçiren 26 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 2 gol attı. Fenerbahçe'nin Yerry Mina için kesenin ağzını açtığı 2 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun devre arasında da Yerry Mina'ya talip olmuştu. O sezon Barcelona'dan Everton'a transfer olan Yerry Mina'nın gitmesine İngiliz ekibi sıcak bakmamıştı