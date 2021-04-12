F.Bahçe G.Antep fk virajında

Süper Lig'de geçen hafta Malatya ile yenişemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında bugün Gaziantep'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sarı Kanarya, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Perotti ve Mesut Özil forma giyemeyecek.

NAZIM'IN DURUMU BELİRSİZ

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek. Konuk takımda da sakatlıkları devam eden Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan ile Alin Tosca, Ulaş Zengin ve Jefferson da Fenerbahçe'ye karşı görev yapamayacak. Muhammed Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Gaziantep'te oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.



SARI KART UYARISI

FENERBAHÇE'DE Emre Belözoğlu'ndan kart sınırındaki oyunculara uyarı geldi. Sarı Kanarya'da yedi futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.