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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

| CANLI ANLATIM

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş'ın kazandığı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile puan farkını açmak.

Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

12.04.2021, 18:52

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş'ın kazandığı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile puan farkını açmak...

Karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri de belli oldu;

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Gaizantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko.

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