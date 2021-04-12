Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş'ın kazandığı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile puan farkını açmak...

Karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri de belli oldu;

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Gaizantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko.