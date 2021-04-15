F.Bahçe’de yeni aday

GELECEK sezon hücuma takviye yapmayı planlayan F.Bahçe ile ilgili her gün farklı bir isim ortaya atılıyor. İngiliz basını, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Benteke için Fenerbahçe ile oyuncunun menajeri arasında sıkı bir pazarlık yaptığını iddia ederken Monaco'nun yıldızı Stevan Jovetic'in de gündemde olduğunu öne sürdü. Bu sezon 27 lig karşılaşmasında 5 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu son 4 sezondur Fransız ekibinde görev alıyor.

GÖKHAN GÖNÜL ŞOKU YAŞANIYOR

SÖZLEŞMESİ sezon sonunda bitecek tecrübeli isim bu sezon toplam 764 dakika sahada kaldı. 54 kez Karadağ Milli Takımı'nda görev alan oyuncu ülkesi adına 26 gol kaydetti. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül'ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak açıklanırken, Nazım Sangare ve Mesut Özil idmanlara başladı.