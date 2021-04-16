Fener arayışta

F.Bahçe'de Luiz Gustavo'nun hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle alternatif arayışı başlarken. yönetimin Heerenveen'den Joey Veerman'in peşine düştüğü öne sürüldü. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar sürerken yıldız ismin ilk etapta kiralık formülü ile düşünüldüğü öğrenildi. Oyuncu bu sezon 29 karşılaşmada 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Zaman zaman orta sahanın solunda da görev alabilen Veerman 140 maçta 27 gol attı. Heerenveen'in ön liberosu geçen sezon ise 4 gol 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Kanarya'nın oyuncuyu kaptırmamak için elini çabuk tutması ve Mayıs ayı içinde oyuncuyla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.