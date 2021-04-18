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Haberler Fenerbahçe Başakşehir - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Başakşehir - I CANLI ANLATIM

'in 35. haftasında Başakşehir sahasında 'yi konuk edecek. Ligin zirvesini ve düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren mücadeleye iki takım mutlak 3 puan için çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte canlı anlatım izleme ekranı...

Başakşehir - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

18.04.2021, 18:50 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021, 18:55

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli.

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

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