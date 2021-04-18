Başakşehir - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ



Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli.

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia