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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Başakşehir sınavında

F.Bahçe Başakşehir sınavında

Sarı-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 19.00’da rakibiyle kritik maça çıkacak

F.Bahçe Başakşehir sınavında

18.4.2021

Süper Lig'de 35. haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 4 maçtır kaybetmeyen Kanarya'da sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak.

ALTAY BAYINDIR SEZONU KAPATTI
F.Bahçe'de dün ayrıca Altay Bayındır şoku yaşandı. Kanarya'nın başarılı file bekçisinin el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı. Altay'ın sezonu kapattığı öğrenildi. Takımda teknik kadrodan bir ismin Kovid testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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