Fenerbahçe’nin zirve inadı

SÜPER Lig'de lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Başakşehir'i mağlup etti: 1-2. Sarı-lacivertliler, bay geçeği hafta öncesinde puan farkını 2'ye indirdi. 13. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta, Tolga Ciğer'nin şutu az farkla auta çıktı. 18'de Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde topu kapan Başakşehir, Visca ile kontra atağa kalktı. Visca'nın nın pasını sağ tarafta alan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası dışından çektiği sert şutta, şık bir gole imza attı: 1-0. 35'te İrfan Can şık çalımlarla ceza alanına girdikten sonra Pelkas'a pasını çıkardı. Pelkas'ın rakibinden sıyrıldığı pozisyonun ardından şutunu kaleci Volkan çeldi. Dönen topu Mert Hakan tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

VİSCA PENALTIYI KAÇIRDI

40'TA Caner'in sol taraftan kullandığı korner atışında Ozan topu ön direkte kafa ile araya kaldırdı. Arka direkte Szalai, dokunuşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. 57'de sol çaprazda Ozan'ın pasıyla topla buluşan Pelkas uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2. 60'ta Mahmut, Valencia ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 72'de sol kanattan ceza alanına giren Ömer Ali ortaya çevirdi savun-madan seken top Aleksic'in önünde kaldı. Onun yakın mesafe-den vuruşunda Harun gole izin vermedi. 78'de Sosa ortası-nı açtı, arka direkte Novak'ın kafa vuru-şu üstten auta gitti. 87'de Gulbrandsen, Harun'un müdaha-lesiyle yerde kalın-ca hakem beyaz noktayı göster-di. 88'de Visca'nın şutunu kaleci Harun ayaklarıyla çıkardı. Maç 2-1 sona erdi.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

ARA transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na 85 gün sonra sarı-lacivertli formayla döndü. İrfan, maç öncesinde eski takım arkadaşlarının yanına giderek kısa bir süre sohbet etti. Öte yandan Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci, Giuliano, Mehmet Topal ve Volkan Babacan'da eski takımları Fenerbahçe'ye karşı forma giydiler.



GUSTAVO YİNE YEDEK

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gaziantep maçının ardından Medipol Başakşehir maçında da yedek bekledi. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcuyu Medipol Başakşehir karşısında yedek soyundurdu. Gaziantep karşısında da maça yedek başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu.



F.BAHÇE'DE DÖRT EKSİK

FENERBAHÇE'DE 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi. Sarılacivertli ekipte Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti takımdaki yerlerini alamadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunmayan Mauricio Lemos da kadroya alınmadı.



BELÖZOĞLU'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

SÜPER Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep maçına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan Altay Bayındır ve Gökhan Gönül'ü sakatlıkları dolayısıyla görevlendiremedi. Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Harun Tekin ve Nazım Sangare'yi ilk 11'de sahaya sürdü.