Fenerbahçe yükselişte

SPOR Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek lider Beşiktaş ile arasında 2 puan fark kalan Fenerbahçe'de, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçerken, saha içi istatistiklerini de yükseltti. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep Futbol Kulübünü maçında sarılacivertliler yüzde 51.1 ikili mücadele kazanma oranıyla oynarken, Medipol Başakşehir mücadelesinde bu istatistiği yüzde 56.6'ya çıkardı.

ARJANTİNLİ SOSA YILDIZLAŞTI

GAZİANTEP FK mücadelesinde yüzde 77.2'lik oranla rakip yarı sahada pas isabeti yapan Fener, Başakşehir maçında bu oranı yüzde 80.4'e yükseltti. Arjantinli orta saha Jose Sosa, Başakşehir maçında da istatistiklerde zirvede yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu Başakşehir mücadelesinde 61 pas, yüzde 82 pas isabeti, 9 uzun pas, 52 kısa pas ve 7 kazanılan ikili mücadeleyle takımının galibiyetinde önemli bir rol aldı.