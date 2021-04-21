Fenerbahçe’den CSKA’ya tepki

FENERBAHÇE Kulübü, THY Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'ya Rusya'da başka takımlara uygulanmayan yeni tip korona virüs testinin yapılmasından dolayı tepki gösterdi. Saatlerce uçuş izni beklediklerini açıklayan kulüp, tüm gerekli belgeleri ve testleri yapmalarına rağmen Rus yetkililerin indikten sonra yeniden test olmaları talebinde bulunduklarını söylediler.

CSKA MOSKOVA TEHDİT ETTİ

CSKA Moskova yetkilileri tarafından, bu testin reddedilmesi durumunda sarı-lacivertli ekibin olası beşinci karşılaşmanın oynanması halinde Rusya'ya giriş yapamayacağı iletildiği vurgulanarak, "TC Moskova Büyükelçiliğimiz nezdinde alınan bilgiye göre daha önce hiçbir takıma bu uygulama yapılmadığını öğrendik. Konu hakkında gerekli şikayetleri yaptık" denildi.