VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisi 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, bugün Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Fenerbahçe’nin konugu Ziraat Bankkart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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