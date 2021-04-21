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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’nin konugu Ziraat Bankkart

Fenerbahçe’nin konugu

Fenerbahçe’nin konugu Ziraat Bankkart

21.4.2021

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisi 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, bugün Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
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