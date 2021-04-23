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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe, CSKA’yla ikinci maça çıkıyor

F.Bahçe, ’yla ikinci maça çıkıyor

F.Bahçe, CSKA’yla ikinci maça çıkıyor

23.4.2021

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final serisi ikinci maçında bugün Rusya ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında F.Bahçe Beko'yu 92-76 mağlup etmişti.
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