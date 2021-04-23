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Haberler Fenerbahçe İngiltere’den Giroud iddiası

İngiltere’den Giroud iddiası

İngiltere’den Giroud iddiası

23.4.2021

F.Bahçe'nin hücum hattına yönelik girişimleri ile ilgili bir iddia da İngiltere'den geldi. Mirror gazetesi sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen Oliver Giroud ile temasta olduğunu yazdı. İngiliz gazetesi, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer etmek istediği dünya yıldızı golcü için Mesut Özil'i resmen devreye soktuğu ve ikna çalışmalarının çoktan başladığını öne sürdü. Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı Premier Lig'de 4 gol kaydetti.

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