F.Bahçe’ye sert rakip

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa karşılaşmasında oynamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçında formasına kavuşması bekleniyor. Uzun süreli sakatlığı sona eren Mesut Özil, oyuna sonradan girip forma giymesi durumunda 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak.

İKİ TAKIM 36. RANDEVUDA

İKİ takım lig tarihinde 36. kez karşılaşacak. Geride kalan 35 maçtan 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

KONGRE TARİHİ AÇIKLANDI

FENERBAHÇE Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı. Yeniden adaylıkla ilgili açıklama yapan başkan Ali Koç, "Net bir şey söylemek erken. İhtiyaçlara göre hareket ederiz" diye konuştu.