Fener’den yakın takip

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı: 3-2. 15'te Caner, ortasını açtı Valencia topu ağlara gönderdi: 1-0. 21'de Harun kritik bir pas hatası yaparak topu Hajradinovic'e kaptırdı. Bu futbolcu eşitliği getirdi: 1-1. 33'te İrfan Can'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas, vurdu ancak kaleci Ertuğrul geçit vermedi. 33'te Ozan Tufan'ın ara pasında Pelkas, rakibini çalımlayıp şutunu çekti, Ertuğrul bu pozisyonda da gole izin vermedi. 40'ta sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top sol kanattaki Mert Hakan'da kaldı. Bu futbolcunun ortasında Szalai topu filelere gönderdi: 2-1. 44'te Valencia, Haddadi tarafından düşürülünce Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 45+1'de Valencia atışı gole çevirdi: 3-1.

TOP DİREKTE PATLADI

54'te Caner'in sol kanattan ceza sahası önüne gönderdiği pasta Pelkas, ara pasında Nazım'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda top direkten auta gitti. 77'de Hajradinovic, Harun'un müdahalesiyle yerde kalınca Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 81'de kazanılan penaltı atışında topun başına Hadergjonaj geçti. Bu futbolcunun sert şutunda top filelerle buluştu: 3-2. Maç 3-2 sona erdi.



OSAYİ-SAMUEL RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de Bright Osayi- Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı. Son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu, Kasımpaşa maçında yer almadı. Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.



BELÖZOĞLU'NDAN AYNI KADRO

FENERBAHÇE'DE Fut-bol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oyna-dıkları Medipol Başakşe-hir mücadelesine göre ilk 11'de değişiklik yap-madı ve aynı 11'i saha-ya sürdü. Sakatlığı sebe-biyle Medipol Başakşehir müsabakasını kaçıran sarı-lacivertlilerin tecrübe-li futbolcusu Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçında kad-roya alındı. Gökhan, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Fener-bahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Mauri-cio Lemos, Kasımpaşa maçın-da da kadro dışında kaldı. 25 yaşındaki stoper, Kasımpa-şa dışında Başakşehir ve Gaziantep maçlarında da kadroya alınmamıştı.



MESUT ÖZİL TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunmadı. Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve müsabakanın 67. dakikasında sakatlanan Mesut, uzun süre takımından ayrı kaldı. Sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.