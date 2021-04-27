  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Fener’e sihirli dokunuş

Fener’e sihirli dokunuş

Fenerbahçe ile adeta şaha kalkarken mağlubiyet yüzü görmedi ve dönemine göre istatistiklerini de artırdı.

Fener’e sihirli dokunuş

27.4.2021

Süper Lig'de son oynadığı Kasımpaşa maçını 3-2 kazanarak zirve inadını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ardından göreve gelen Emre Belözoğlu ile bambaşka bir çehreye büründü. Sarı-lacivertliler Belözoğlu ile birlikte 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Belözoğlu özellikle hücum istatistiklerinde Erol Bulut dönemini geride bırakmayı başardı. Belözoğlu döneminde daha fazla şut atan, ceza sahasında daha fazla topla buluşan, ceza alanına daha fazla pas gönderen F.Bahçe'de hücum bölgesine pas yüzde 46.5 arttı. Sarı lacivertliler şut karnesini 13.7'den 16.8'e çıkararak yüzde 22.8'lik gelişim sağlarken, rakip ceza alanında topla buluşma değerini ise 21'den 28'e yükselterek yüzde 33.3'lük artış sağladı. Takımın özellikle ilk yarıdaki performansı alkışlanırken, Belözoğlu'nun yeni hedefi bu performansı maçın geneline yayabilmek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener’e sihirli dokunuş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.