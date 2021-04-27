Fener’e sihirli dokunuş

Süper Lig'de son oynadığı Kasımpaşa maçını 3-2 kazanarak zirve inadını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ardından göreve gelen Emre Belözoğlu ile bambaşka bir çehreye büründü. Sarı-lacivertliler Belözoğlu ile birlikte 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Belözoğlu özellikle hücum istatistiklerinde Erol Bulut dönemini geride bırakmayı başardı. Belözoğlu döneminde daha fazla şut atan, ceza sahasında daha fazla topla buluşan, ceza alanına daha fazla pas gönderen F.Bahçe'de hücum bölgesine pas yüzde 46.5 arttı. Sarı lacivertliler şut karnesini 13.7'den 16.8'e çıkararak yüzde 22.8'lik gelişim sağlarken, rakip ceza alanında topla buluşma değerini ise 21'den 28'e yükselterek yüzde 33.3'lük artış sağladı. Takımın özellikle ilk yarıdaki performansı alkışlanırken, Belözoğlu'nun yeni hedefi bu performansı maçın geneline yayabilmek.