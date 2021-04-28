Fenerbahçe’den taarruz

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon öncesi transferde büyük oynuyor. Sarı-lacivertliler, 8 oyuncuya kanca attı. Öncelikle forvet hattına takviye yapacak İstanbul ekibi, Portekiz temsilcisi Porto'da forma giyen Moussa Marega ile Hatayspor'un parlayan yıldızı Boupendza'yı bir kez daha gündemine aldı.

LİSTEDE BOATENG DE VAR

Sol kanada da takviye yapacak olan F.Bahçe, bonservisi Roma'da olan İngiliz ekibi Leichester City'de kiralık olarak görev yapan milli oyuncu Cengiz Ünder'i de ısrarla istiyor. Sol beke ise Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Çağtay Kurukalıp'ı düşünen İstanbul temsilcisi, sağ bek için de Napoli'de oynayan Elseid Hysaj ile görüşüyor. Defans hattına üç futbolcu belirleyen Fenerbahçe'de yönetim, eski göz ağrısı Everton'da forma giyen Yerry Mina'nın yanı sıra Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Jerome Boateng ve Stade Rems'in yıldızı Dario Maresic de ile ilgileniyor. Yönetimin üç stoperden ikisini yeni sezon öncesi kadroya katmak istediği gelen haberler arasında.

BEŞ OYUNCU GİDECEK

Sarı-lacivertli yönetimin sezon sonunda bazı oyuncularla da yollarını ayıracağı öğrenildi. Son maçlarda forma giyen kaleci Harun Tekin, Tisserand, Cisse, Perotti ve Thiam ile vedalaşacağı, Gökhan Gönül'ü ise teknik kadroya dahil edeceği ifade edildi.

