F.Bahçe sert virajda

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, bugün Alanyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte, Alanyaspor maçında 5 futbolcu görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Nazım Sangare'nin yanı sıra kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci, mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Alanya maçı ile yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

BABACAR'IN DURUMU BELİRSİZ

Alanyaspor'da sakatlığı nükseden ve Medipol Başakşehir maçında da forma giymeyen Babacar'ın durumunun ise maç günü belli olacağı öğrenildi. Kart cezası biten Caulker'in takımdaki yerini alacağı belirtildi.