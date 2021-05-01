Fenerbahçe tekrar istedi

F enerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kalırken, yönetim iptal edilen penaltı kararı üzerine federasyona başvurarak maçın tekrarını istedi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 27. dakikasında Valencia'nın pozisyonunda çalınan penaltının VAR kararı sonrası ofsayt dolayısıyla iptalinin, bir kural ihlali olduğunu gerekçe göstererek federasyona gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Penaltı kararının iptali, IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır" denildi.

IFAB'DA KURAL ŞÖYLE YAZIYOR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından yayınlanan maddede "Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır. Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır" denildi.



SAĞ BEKTE BÜYÜK BİR KRİZ YAŞANIYOR

FENERBAHÇE'DE Erzurumspor maçı öncesi sağ bekte kriz yaşanıyor. Nazım Sangare'nin sakatlığı, Gökhan Gönül'ün de Alanyaspor maçında 43. dakikada kırmızı kart görmesi üzerine İstanbul ekibi sıkıntıya girdi. Gökhan Gönül'ün oyundan atılması sonrasında onun yerine geçen Ozan Tufan'ın büyük ihtimalle Dadaşlar'a karşı yine bu pozisyonda oynaması bekleniyor. Ozan'ın yerinin değiştirilmesiyle birlikte orta alanda onun boşluğunu dolduracak isimler olarak ise cezası sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile Luiz Gustavo ön plana çıkıyor.