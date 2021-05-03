Fener Dadaş önünde

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 39. hafta mücadelesinde Erzurum'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül bugün takımdaki yerlerini alamayacak. Konuk ekip Büyükşehir Erzurumspor'da ise sarı kart cezalısı Emrah Başsan takımı yalnız bırakacak.