Fenerbahçe - BB Erzurumspor I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?





FENERBAHÇE: Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR: BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.