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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - BB Erzurumspor I CANLI ANLATIM

I CANLI ANLATIM

Son dakika spor haberleri: 'in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Rakiplerinin 3 puan aldığı haftada Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u yenerek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. BB Erzurumspor ise mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Fenerbahçe - BB Erzurumspor I CANLI ANLATIM

03.05.2021, 19:45

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE: Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR: BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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