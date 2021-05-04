Kanarya’nın zirve inadı

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. 1. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Szumski gole izin vermedi. 5'te VAR uyarısı sonrasında Mete Kalkavan ekranın başına gitti. Maçın 1. dakikasında yaşanan pozisyonda Valencia'nın yaptığı vuruş sonrasında topun Gökhan'ın eline çarptığını belirten Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 6'da Sosa net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



PELKAS YILDAZLAŞTI

12'de İrfan Can'ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Valencia, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Szumski'yi de çalımlayıp çaprazdan topu filelere gönderdi: 2-0. 14'te Mesut Özil'in pasında ceza sahasına giren Valencia, arka direkteki Pelkas'a pasını aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0. 81'de Obertan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür maçın skorunu belirledi: 3-1.



SERDAR AZİZ ŞOKU YAŞANDI

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Ligde son zamanlarda istikrarlı bir grafik çizen Serdar'ın yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle ağrısının bulunduğu ve dinlendirildiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte Serdar dışında sakatlıkları nedeniyle Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda yer almadı.



VURAL PATLADI

ERZURUMSPOR Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç sonu önemli açıklamalar yaptı. Maçın 60. dakikasında Ricardo Gomes'in oyuna girmemesi ilgili açıklama yapan Vural,, "Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım? Ricardo Gomes'ten rica ettim, sana ihtiyacımız var oyuna gir dedim. Girmem dedi. Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de? Burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin. Ben yönetime söyledim bu iki oyuncu takımla otele bile gelmesin burada yollarımızı ayıralım. Bize böyle oyuncular gerek değil, düşeceksekte adam akıllı düşelim. Buradan yöneticilere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu konuya el atın" dedi.



BELÖZOĞLU'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

SÜPER Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Erzurumspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile cezalı Gökhan Gönül'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ilk 11'e dahil oldu.