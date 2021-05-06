Fenerbahçe bombalıyor

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da hız kazandı. Sezon bitiminde bir çok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, gündemine 3 yıldız ismi aldı. İstanbul ekibi, uzun zamandır ilgilendiği Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker ve Feyenoord'daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Orkun Kökçü'yü listesine aldı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Szalai'nin yanına Caulker'i düşündüğü ortaya çıktı. 29 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Ozan'ın gitmesi durumunda ise yerine Orkun Kökçü'yü düşündüğü de belirtildi.

KÖKÇÜ TAMAM GİBİ

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un formasını giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile de görüşen yönetim, olumlu gelişme sağladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun 20 yaşındaki yıldızın kadroya katılmasını da çok istediği açıklandı.



BRUMA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin Olympiakos forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yla ilgilendiği öne sürüldü. 26 yaşındaki futbolcuyu PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna katan Olympiakos'un, 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı açıklandı. Bu durum üzerine sarılacivertlilerin yetenekli oyuncusu için girişimde bulunduğu belirtildi. Olympiakos formasıyla 29 resmi maça çıkan Bruma, takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.