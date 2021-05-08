F.Bahçe zor virajda

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, deplasmanda küme düşme hattında yer alan Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN Sports HD 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Erzurumspor'u 3-1 yendi. Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

5 OYUNCU ANKARA'DA YOK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Sarılacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, defans oyuncusu Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Serdar Aziz'in kadroda olması beklenmiyor.