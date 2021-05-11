Fenerbahçe'ye Sivasspor şoku

Spor Toto Süper Lig'de 41. hafta nefes kesti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe büyük bir avantajı tepti ve sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da kazanmasının ardından ligde 3. sıraya geriledi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Kayode ve Hakan Arslan'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Papiss Cisse kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 79 puanla haftayı 3. sırada tamamladı. Sivasspor ise 62 puana yükseldi ve 5. sıraya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Valencia'nın pasıyla topla buluşan İrfan Can'ın ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



13'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal kontrol etti.



19'uncu dakikada atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Kayode'nin ceza sahası içinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

28'inci dakikada Mesut'un sağ çaprazdan yaptığı ortada Ozan'ın kafayla dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal kurtardı.



30'uncu dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sosa sağ kanatta pasını yerden ceza sahası dışındaki Pelkas'a çıkardı. Bu oyuncunun plase şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.



32'nci dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahası içerisine yükselttiği topa çıkan Harun, meşin yuvarlağı müdahalesine rağmen uzaklaştıramadı. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Gradel'in sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.



45+1'inci dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Casimir Ninga'nın sağ kanattan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direğe açıldı. Meşin yuvarlağa hareketlenen Fajr'ın sert şutunda arka direkte Kayode'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada Mesut'un pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Mert Hakan pasında Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal kurtardı.



48'inci dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Max Gradel'in ceza sahası içerisine yükselttiği topa Hakan Arslan'ın kafa vuruşu sonucunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.



66'ncı dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ninga'nın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Harun yatarak çeldi.



69'uncu dakikada Mesut'un pasında topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



71'inci dakikada Caner'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.



90+2'nci dakikada Farjr'ın pasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



90+3'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Mesut'un pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



Karşılaşma 2-1 Demir Grup Sivasspor üstünlüğü ile sona erdi.