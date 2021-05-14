Fenerbahçe sancılı

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar taşıyan Fenerbahçe, evinde Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından puan cetvelinde 3. sıraya gerilerken, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama sancısı da yaşamaya başladı.

F.Bahçe ligi üçüncü sırada bitirirse büyük bir gelirden de olacak.

UEFA tarafından gelecek sezondan geçerli olmak üzere Avrupa kupalarında değişikliğe gidildi. Ligde bu sezon şampiyon olan takım ve ligi ikinci bitiren diğer takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Türkiye Kupası'nın galibi ise Avrupa Ligi'ne dahil olacak ve bu turnuvaya ulusal ligdeki derecesiyle bilet alan ülkenin tek temsilcisi olacak. Sezonu 3. sırada bitirmesine karşın Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanma ihtimali de bulunuyor.

Ancak bunun için F.Bahçe'nin, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.



AVRUPA LİGİ OLABİLİR

SİYAH-BEYAZLILAR kupanın sahibi olduğu ve ligi de ilk iki içinde bitirdiği takdirde, Kartal Devler Ligi'ne katılacağı için, kupada elde ettiği başarı sonunda gelen Avrupa Ligi'ne katılım hakkı, ligde bir sıra kayarak üçüncü takıma geçecek ve Fenerbahçe bu durumda Avrupa Ligi'ne gidebilecek.



İRFAN CAN BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edildi. Maçın 9. dakikasında Kahveci, girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun tedavi altına alındığı ve Kayserispor deplasmanında oynayıp oynayamayacağının maç günü belli olacağı ifade edildi.



GENEL KURUL 29-30 MAYIS'TA

FENERBAHÇE Kulübünde olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı'nda 29-30 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, genel kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi. Mevcut başkan Ali Koç'un de yeniden aday olacağı belirtildi.