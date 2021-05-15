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Haberler Fenerbahçe Fener fırsat kolluyor

Fener fırsat kolluyor

Ligin son haftasında gurbette Kayseri ile 20.30’da oynayacak Kanarya, kazanıp rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek İstanbul ekibinde 3 eksik bulunuyor

Fener fırsat kolluyor

15.5.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenildiği geçen hafta Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı. Son haftaya zirvenin iki puan gerisinde girecek olan Kanarya, kazanıp rakiplerinin yenilmesini bekleyecek.

İRFAN CAN OYNAMIYOR
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Sinan ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımını yalnız bırakacak. Sakatlıklarını atlatan Sangare ve Sadık'ın durumları ise netleşmedi.

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